Главарь террористов купил жилье в Мариуполе и планирует сбежать из "ДНР" (ВИДЕО)

Террористы ведут внутренние разборки

Один из лидеров оккупационных бандформирований в Донецкой области очень боится за свою шкуру, поэтому на полном серьезе намерен поселиться на свободной от русских территории. Его подготовка к побегу находится уже на завершающей стадии.

По данным источников Без Табу в правоохранительных органах Украины, называющий себя "руководителем аппарата администрации Тельмановского района" Сергей Чернявский уже замутил себе плацдарм для старта безбедной жизни в Мариуполе.

Сын предавшего Украину террориста регулярно катается из "ДНР" на свободные территории, оформляет загранпаспорта и прочие документы для отличной жизни всего семейства в ненавистной им стране.

Сам же Чернявский уже подал заявку на пересечение линии соприкосновения. И даже получил соответствующее разрешение в СБУ. И оформлено оно было, разумеется, на украинский паспорт серии ВС и номером 355022.

По некоторым данным, чтобы уклониться от уголовной ответственности террорист планирует воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома", а также предоставил украинским правоохранителям подробную информацию об участии России в войне и слил данные о коллаборантах.

Активную подготовку к побегу путинский приспешник начал после того, как назначенный Пушилиным главарем Тельмановского района Александр Спинул присутпил к зачистке кадров, которые работали при Захарченко. Соратник главаря "ДНР" сначала уволил всех своих заместителей, а теперь решил снести с поста еще и Чернявского. Только вот последнему лишаться должности совсем уж не хочется, поскольку это автоматически будет означать снятие с него негласно распространяющейся неприкосновенности.