Михеил Саакашвили Карантин в Украине Ринат Ахметов Владимир Зеленский война на Донбассе Пандемия коронавируса

Властям не интересно: Кабмин уволил языкового омбудсмена

21:40
Кабмин официально расправился с Монаховой - фото 1
Кабмин официально расправился с Монаховой

В четверг, 7 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал указ правительства об увольнении Татьяны Монаховой с должности государственного уполномоченное по защите государственного языка.

Назначали ее еще при Гончаруке, но, как оказалось, к работе чиновница так и не приступила. Как оказалось, до украинского языка, как оказалось, ни Зеленскому, ни другим представителям правительства, дела не было.

Главная защитница украинского языка подает в отставку: Причина поражает

Сегодняшнее увольнение Монаховой - результат нее только ее заявления об отставке, но и всевозможных стараний властей сделать так, чтобы языковой омбудсмен не могла работать в принципе.

Так, для возможности выполнения обязанностей омбудсмена Кабмин был обязан создать соответствующий секретариат. Уже после этого казначейство должно было выделить финансирование и обеспечить материальную сторону работы уполномоченного.

С ноября, с самой даты назначения Монаховой, власти пальцем о палец не ударили для запуска ее работы, так что чиновница, не получая зарплату целых полгода, объявила о своей отставке.

- Я обращалась к представителям Офиса президента, но меня игнорировали. Попасть на прием к президенту не удалось. Поэтому даже старт работы по защите украинского языка был невозможен.

Примечательно, что кандидатуру омбудсмена, как следует из заявлений ученых и языковедов, выбирали именно с прицелом на провал деятельности. Мол, Монахова изначально не была достаточно квалифицирована для такой должности. Впрочем, оценивать знания и соответствие уже бывшей чиновницы невозможно. По понятным причинам.

Что будет с вакантным креслом языкового омбудсмена и будут ли у Шмыгаля заниматься подбором очередного кандидата на должность-пустышку, в правительстве не говорят.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко и компания рыгов попытались оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
украинский язык омбудсмен Кабмин Денис Шмыгаль правительство Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Ермак пристроил Саакашвили в комитет реформ - фото 1
Зеленский назначил Саакашвили на бесполезную должность
21:00
В Черкассах снова объявлен карантин - фото 1
Отмена карантина в Черкассах: суд отменил скандальное решение мэрии
20:20
В ГБР открыли уголовное дело из-за остановки атомных электростанций для Ахметова - фото 1
В ГБР расследуют развал атомной энергетики в угоду Ахметову
19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
15:35
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
03 мая, 20:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00