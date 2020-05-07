Властям не интересно: Кабмин уволил языкового омбудсмена

Кабмин официально расправился с Монаховой

В четверг, 7 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал указ правительства об увольнении Татьяны Монаховой с должности государственного уполномоченное по защите государственного языка.

Назначали ее еще при Гончаруке, но, как оказалось, к работе чиновница так и не приступила. Как оказалось, до украинского языка, как оказалось, ни Зеленскому, ни другим представителям правительства, дела не было.

Сегодняшнее увольнение Монаховой - результат нее только ее заявления об отставке, но и всевозможных стараний властей сделать так, чтобы языковой омбудсмен не могла работать в принципе.

Так, для возможности выполнения обязанностей омбудсмена Кабмин был обязан создать соответствующий секретариат. Уже после этого казначейство должно было выделить финансирование и обеспечить материальную сторону работы уполномоченного.

С ноября, с самой даты назначения Монаховой, власти пальцем о палец не ударили для запуска ее работы, так что чиновница, не получая зарплату целых полгода, объявила о своей отставке.

- Я обращалась к представителям Офиса президента, но меня игнорировали. Попасть на прием к президенту не удалось. Поэтому даже старт работы по защите украинского языка был невозможен.

Примечательно, что кандидатуру омбудсмена, как следует из заявлений ученых и языковедов, выбирали именно с прицелом на провал деятельности. Мол, Монахова изначально не была достаточно квалифицирована для такой должности. Впрочем, оценивать знания и соответствие уже бывшей чиновницы невозможно. По понятным причинам.

Что будет с вакантным креслом языкового омбудсмена и будут ли у Шмыгаля заниматься подбором очередного кандидата на должность-пустышку, в правительстве не говорят.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко и компания рыгов попытались оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.