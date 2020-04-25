Макс Нефедов Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Главная защитница украинского языка подает в отставку: Причина поражает

15:00
Главная защитница украинского языка подает в отставку: Причина поражает - фото 1
Главная защитница украинского языка подает в отставку: Причина поражает

Омбудсмен по защите украинского языка Татьяна Монахова подает в отставку.

"Украинский подходит только для комедий": "1+1" попал в дикий скандал

Об этом она написала в Facebook.

"Всегда выполняла правило Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. И надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Но это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий", - заявила Монахова, поблагодарив коллег за работу.

"Владимир Бородянский, Анатолий Максимчук, Светлана Фоменко и многие другие прекрасные люди, которые поддерживали меня на этом пути, я искренне вас благодарю! Моя семья радуется: я наконец-то возвращаюсь к нормальной жизни, творческих планов, любимых людей", - добавила омбудсмен.

Почему уволилась языковой омбудсмен?

По словам Монаховой, за весь срок пребывания на службе она ни разу не получала зарплату.

"С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного (по защите языка – прим. ред.). Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. "Создается секретариат". Кем создается? Каков его статус? ", - рассказала чиновница.

Для справки

Татьяна Монахова – украинский ученый и лингвист. Родилась в 1980 г. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского. В 2015 г. защитила докторскую диссертацию.

В прошлом занимала должность завкафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
украинский язык Кабмин Зарплаты чиновников Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Экс-глава налоговой пожаловался на Уманского в прокуратуру: Замешана коррупция - фото 1
Экс-глава налоговой пожаловался на Уманского в прокуратуру: Замешана коррупция
18:00
Ослабление карантина: Шмыгаль озвучил будущие правила поведения украинцев - фото 1
Ослабление карантина: Шмыгаль озвучил будущие правила поведения украинцев
11:29
COVID-19 подкосил больше 8 тыс украинцев - МОЗУ - фото 1
COVID-19 подкосил больше 8 тыс украинцев - МОЗУ
09:47
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
22 апреля, 16:15
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
22 апреля, 14:30
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25