Главная защитница украинского языка подает в отставку: Причина поражает

Главная защитница украинского языка подает в отставку: Причина поражает

Омбудсмен по защите украинского языка Татьяна Монахова подает в отставку.

Об этом она написала в Facebook.

"Всегда выполняла правило Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. И надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Но это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий", - заявила Монахова, поблагодарив коллег за работу.

"Владимир Бородянский, Анатолий Максимчук, Светлана Фоменко и многие другие прекрасные люди, которые поддерживали меня на этом пути, я искренне вас благодарю! Моя семья радуется: я наконец-то возвращаюсь к нормальной жизни, творческих планов, любимых людей", - добавила омбудсмен.

Почему уволилась языковой омбудсмен?

По словам Монаховой, за весь срок пребывания на службе она ни разу не получала зарплату.

"С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного (по защите языка – прим. ред.). Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. "Создается секретариат". Кем создается? Каков его статус? ", - рассказала чиновница.

Для справки

Татьяна Монахова – украинский ученый и лингвист. Родилась в 1980 г. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского. В 2015 г. защитила докторскую диссертацию.

В прошлом занимала должность завкафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.