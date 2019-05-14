Парубий подписал: Рада разблокировала языковой закон

14:00 14 мая,

Парубий не стал затягивать с подписанием языкового закона

Во вторник, 14 мая, народные депутаты отклонили сразу четыре проекта постановления об отмене голосования по закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного". Блокировался этот документ "регионалами" и оппозиционерами.

Сегодня парламентарии сумели отклонить все попытки антиукраинских политиков либерально украинизировать страну, отменив поданные Новинским, Шуфричем, Вилкулом и прочими политиками из голубой клоаки.

После рассмотрения каждого из постановлений спикер ВР Андрей Парубий объявил о том, что все бюрократические препятствия для подписания закона сняты и практически сразу же поставил свой автограф под документом.

Таким образом, спустя чуть больше чем полмесяца нардепы сумели продавить окончательное принятие закона. Теперь его отправят на визирование президенту, который, скорее всего, также не будет затягивать с процессом.

Напомним, большинством голосов в парламенте закон был окончательно принят 25 апреля. Причем, не смотря на либеральное содержание, рыги сразу же сделали проект скандальным, поскольку нардепы явно не хотели, чтобы украинский язык становился обязательным для СМИ и сферы услуг, образования и т.д.

Но борьба длилась два года - после первого чтения депутаты завалили комитет ВР правками - их было более двух тысяч.