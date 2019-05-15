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Порошенко подписал закон о языке - ВИДЕО

15 мая, 16:30
Порошенко подписал закон о языке - ВИДЕО - фото 1
Порошенко подписал закон о языке - ВИДЕО

В среду, 15 мая, президент Украины Петр Порошенко подписан закон об украинском языке.

Нардепы приняли закон об украинском языке

"В этот день, я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил президент.

И добавил, что он возлагает большие надежды на режим Владимира Зеленского.

"Я, кстати, надеюсь, что и новая власть также, тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его нормы в жизнь, поддержит", - заявил Порошенко.

Напомним. 14 мая, народные депутаты отклонили сразу четыре проекта постановления об отмене голосования по закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного". Блокировался этот документ "регионалами" и оппозиционерами.

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Петр Порошенко украинский язык Новости Украина
Украинская правда
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