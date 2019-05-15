Порошенко подписал закон о языке - ВИДЕО

16:30 15 мая,

Порошенко подписал закон о языке - ВИДЕО

В среду, 15 мая, президент Украины Петр Порошенко подписан закон об украинском языке.

"В этот день, я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил президент.

И добавил, что он возлагает большие надежды на режим Владимира Зеленского.

"Я, кстати, надеюсь, что и новая власть также, тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его нормы в жизнь, поддержит", - заявил Порошенко.

Напомним. 14 мая, народные депутаты отклонили сразу четыре проекта постановления об отмене голосования по закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного". Блокировался этот документ "регионалами" и оппозиционерами.