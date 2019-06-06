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На украинский язык подали в суд

10:30
На украинский язык подали в суд - фото 1
На украинский язык подали в суд

Одиозный Окружной админсуд Киева рассмотрит жалобу гражданки о нецелесообразности реформы украинского правописания.

Пишем по-новому: Кабмин изменил украинский язык

Истец заявляет, что действует в интересах своей дочери - ученицы 7 класса. Женщина полагает, что Кабмин своим решением превысил полномочия и не учел состояние развития украинского языка. А это чревато определенными осложнениями при его изучении.

На данный момент Фемида решает вопрос открытия производства.

Отметим, что по мнению наших чиновников, принятые изменения являются отличным дополнением к языковому закону, т.к. предусматривают унификацию орфографических норм языка.

В Дополнении Кабмина к постановлению сказано, что последняя редакция правописания возвращает некоторые нормы 1928 г., возобновление которых вполне обосновано с научной точки зрения.

"Разделяя мнение о преступном характере репрессивных действий тоталитарного режима в отношении харьковского правописания и его творцов, кодификаторы не могут обойти вниманием тот факт, что язык создает его история: язык меняется и правописание должно отображать современное положение дел", - написано в документе.

 

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Кабмин суд украинский язык школа Новости Украина
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