Вірменія та Азербайджан відновили воєнні дії

У Нагорному Карабасі знову спекотно / РосЗМІ

Вірменія та Азербайджан заявили про загострення ситуації у Нагорному Карабасі звинувативши одне одного в провокаціях.

Інформація про дрібні сутички надходить вже два дні поспіль, ЗМІ поширювали також повідомлення, що азербайджанські військові просунулися вперед, але у Міноборони Вірменії ці повідомлення заперечували.

За інформацією військових джерел цих країн, в даний час з обох сторін задіяні практично всі види військової техніки, крім авіації.

Проте 16 листопада прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові зайшли на територію країни на одній зі східних ділянок кордону. Інших обставин він не повідомив, зокрема, де саме і за яких обставин відбулося просування.

Згодом з’явилась заява Ради безпеки, з якої випливає, що напередодні чотири позиції вірменських військових опинились в оточенні. Після перемовин азербайджанські військові і техніка нібито вийшли з цієї території, але так само довелося вивести своїх військових Вірменії. У заяві пишуть також, що на цій ділянці "залишаються підрозділи ЗС Азербайджану, які вторглися на територію Вірменії ще у травні".

Нікол Пашинян 16 листопада призначив нового міністра оборони - на цій посаді Аршака Карапетяна замінив Сурен Папікян, який досі був віцепрем’єром і також входить до правління правлячої партії "Громадянський договір".

Речниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва у відповідь на слова Пашиняна заявила, що азербайджанські військові "виконують свої службові обов'язки на суверенній території Азербайджану".

Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви, в яких звинувачують одне одного в провокаціях. З них випливає, що наразі тривають взаємні обстріли, у тому числі з важкого озброєння.

Міноборони Вірменії заявило, що близько 13:00 стався обстріл їхніх позицій, після чого вірменські військові вжили заходів "для запобігання наступу противника".

У наступному повідомленні пишуть, що "противник використовує артилерійські засоби, бронетехніку та стрілецьку зброю різного калібру… Внаслідок запеклої перестрілки у противника є втрата бронетехніки".

Міноборони Азербайджану заявляє, що спровокували сутичку вірменські військові "з метою захоплення висот на цьому напрямку" і вони першими атакували позиції азербайджанських військових в Кяльбаджарському і Лачинському районах, застосовуючи стрілецьку зброю і гранатомети. Повідомляють про двох поранених. Відомство додає, що просування вірменських військових зупинили, їх роззброїли і затримали, а також захопили велику кількість зброї та боєприпасів.

В наступному повідомленні Міноборони Азербайджану пише, що вірменські військові "відкрили вогонь з різнокаліберних мінометів та артилерійських установок у напрямку підрозділів, що дислоковані на території Лачинського району".

Це перше серйозне загострення з середини літа 2021 року.