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Вилкула арестуют? Суд вынес окончательный вердикт

11:43
Вилкула арестуют? Суд вынес окончательный вердикт - фото 1
Вилкула арестуют? Суд вынес окончательный вердикт

Апелляционный суд Днепра отказался арестовывать нардепа от "Опоблока" Александра Вилкула.

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Об этом сообщает "Первый криворожский".

Как передает СМИ, Фемида не сочла нужным отменять решение суда низшей инстанции об отказе в аресте украинского политика.

Напомним, что 5 сентября 2019 г. Александру Вилкулу объявили о подозрении в злоупотребление властью, которое привело к многомиллионным убыткам. "Оппозиционер", - утверждают следователи, - будучи главой Днепропетровской ОГА, раздавал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

16 сентября 2019 г. состоялось заседание Октябрського суда Днепра, который отказался избирать подсудимому меру пресечения.

Отметим, что это далеко не первый случай милосердия украинского правосудия в отношении экс-регионалов. Так, ранее на свободу былы отпущены экс-глава МОЗ Раиса Богатырева и "отец ЛНР" Михаил Ефремов.

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Александр Вилкул Днепр суд арест Новости Украина
Первый криворожский
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