Вилкула арестуют? Суд вынес окончательный вердикт

Вилкула арестуют? Суд вынес окончательный вердикт

Апелляционный суд Днепра отказался арестовывать нардепа от "Опоблока" Александра Вилкула.

Об этом сообщает "Первый криворожский".

Как передает СМИ, Фемида не сочла нужным отменять решение суда низшей инстанции об отказе в аресте украинского политика.

Напомним, что 5 сентября 2019 г. Александру Вилкулу объявили о подозрении в злоупотребление властью, которое привело к многомиллионным убыткам. "Оппозиционер", - утверждают следователи, - будучи главой Днепропетровской ОГА, раздавал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

16 сентября 2019 г. состоялось заседание Октябрського суда Днепра, который отказался избирать подсудимому меру пресечения.

Отметим, что это далеко не первый случай милосердия украинского правосудия в отношении экс-регионалов. Так, ранее на свободу былы отпущены экс-глава МОЗ Раиса Богатырева и "отец ЛНР" Михаил Ефремов.