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Суд отпустил регионалов Колесникова и Вилкула

14:00
Колесников и Вилкул ушли из здания суда даже без браслетов - фото 1
Колесников и Вилкул ушли из здания суда даже без браслетов

Октябрьский суд Днепра посчитал бывших рыгов и экс-нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова уважаемыми людьми, которым можно избрать меру пресечения в виде личного обязательства.

Обвиняемых в нанесении огромного ущерба государству попросту отпустили вечером в понедельник, 16 сентября.

В годовщину расстрела Небесной сотни регионал Колесников отметил день рождения Кобейна

Заседание суда по избранию меры пресечения согнали внезапно, чтобы не успели примчатьсяжурналисты и общественные активисты.

Прокуроры требовали посадить Колесникова и Вилкула под арест, но решалово по-тихому процветает, поэтому судьи сумели пойти на уступки для обоих злоумышленников.

Как известно, Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрении еще 5 сентября. Первому инкриминируют злоупотребление властью, которое привело к многомиллионным убыткам. Вилкул, как утвеждают следователи, во время работы главой Днепропетровской ОГА, раздавал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

Колесникова обвиняют в нанесении 16 миллионов гривен убытков на той же должности, которую он занял после Вилкула. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось произвоством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

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Александр Вилкул уголовное дело суд Коррупция прокуратура Новости Украина
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