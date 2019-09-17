Суд отпустил регионалов Колесникова и Вилкула

Колесников и Вилкул ушли из здания суда даже без браслетов

Октябрьский суд Днепра посчитал бывших рыгов и экс-нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова уважаемыми людьми, которым можно избрать меру пресечения в виде личного обязательства.

Обвиняемых в нанесении огромного ущерба государству попросту отпустили вечером в понедельник, 16 сентября.

Заседание суда по избранию меры пресечения согнали внезапно, чтобы не успели примчатьсяжурналисты и общественные активисты.

Прокуроры требовали посадить Колесникова и Вилкула под арест, но решалово по-тихому процветает, поэтому судьи сумели пойти на уступки для обоих злоумышленников.

Как известно, Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрении еще 5 сентября. Первому инкриминируют злоупотребление властью, которое привело к многомиллионным убыткам. Вилкул, как утвеждают следователи, во время работы главой Днепропетровской ОГА, раздавал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

Колесникова обвиняют в нанесении 16 миллионов гривен убытков на той же должности, которую он занял после Вилкула. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось произвоством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".