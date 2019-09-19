Скоро извинятся: суд отпустил Ефремова из-под домашнего ареста

КЕфремову применили самую мягкую меру пресечения

В среду, 18 сентября, Старобельский районный суд Луганской области решил восстановить отца-основателя "ЛНР" в правах и снял с него все ограничения на передвижение. Бывший главарь "Партии регионов" в Верховной Раде теперь может без проблем ездить по всей стране и решать свои вопросы.

После того, как Ефремов почти два месяца протусил под домашним арестом, служители Фемиды снова собрались в Старобельске для продления обвиняемому в создании террористической группировки и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Прокуроры хотели как минимум сохранения круглосуточного домашнего ареста для злоумышленника, но адвокаты пособника оккупантов настаивали на снятии вообще каких-либо ограничений.

В итоге судьи обратили внимание на тот факт, что с недавних пор в стране действует негласное правило оправдывать террористов и коллаборантов, а посему решили отпустить рыга подличное обязательство.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - заявил адвокат Ефремова Александр Мельников.

Так что теперь человеку, который всячески способствовал появлению "ЛНР", вернут загранпаспорт и даже будут готовы простить преступления.

Как известно, бывшего царька Луганской области задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался сбежать в Вену.

Сотрудники СБУ инкриминировали ему совершение преступлений, описанных в части третьей статьи 110 УК Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей", части первой статьи 111 - "Государственная измена", части первой статьи 258-3 - "Создание террористической группы или террористической организации", частях третьей и пятой статьи 27 - "Соучастие в преступлении" и статьи 341 - "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".

Теперь же дело Ефремова, судя по всему, будут окончательно разваливать.