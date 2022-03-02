Від початку вторгнення в Україну втрати російських загарбників становлять 5840 осіб

Приїхали / ЗСУ

Окупанти несуть страшні втрати, співставні з Чеченськими війнами та Афганістаном.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Зазначається, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 2 березня орієнтовно становлять: особового складу - понад 5 тис. 840 осіб, танків - до 211, бойових броньованих машин - 862 одиниці, артилерійських систем - 85, РСЗВ - 40, засоби ППО - 9, літаків - 30 одиниць, гелікоптерів - 31 одиниця, автомобільної техніки - 355, легкі швидкісні катери - 2 одиниці, цистерн з ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Вірогідно, що окупанти втратили ще більше.

Міністерство оборони просить українців чинити максимальний спротив спробам російських окупантів поповнити вичерпані запаси палива, боєприпасів та продовольства.