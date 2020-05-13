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Ветеран АТО вызвал Усика на бой, Жан Беленюк просится в судьи

15:40
Ветеран АТО вызвал Усика на бой, Жан Беленюк просится в судьи - фото 1
Ветеран АТО вызвал Усика на бой, Жан Беленюк просится в судьи

Ветеран АТО Андрей Грачев вызвал украинского боксера Александра Усика на бой.

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Об этом АТОшник написал в Facebook.

"Усик!!! Ты м*дило!!! Ты уверен??? Простой парень из Винницы, неоднократный призер Украины по борьбе дзюдо и самбо. Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как некогда, но я тебе обещаю очень грандиозный бой", - написал Грачев и предрек Усику печальное будущее.

Ветеран АТО вызвал Усика на бой, Жан Беленюк просится в судьи - фото 199974

"Ты, п*дло, и 3 минут не выживешь в раунде со мной. Великий ты чемпион!!! Три минуты!!!", - добавил ветеран АТО.

Позже на идею Грачева откликнулся "слуга народа" Жан Беленюк и предложил свои услуги в качестве судьи.

Ветеран АТО вызвал Усика на бой, Жан Беленюк просится в судьи - фото 199975

"Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и непредвзятость гарантирую. А вот от гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе в соответствии с законом не положено", - отметил борец в Instagram.

Напомним, в начале мая в украинском спорте разразился скандал: боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывается о их дружбе с российскими спортсменами.

Спустя несколько дней имена спортсменов были внесены в базу "Миротворца".

Несмотря на громкий общественный резонанс, Александр Усик продолжил подливать масло в огонь и заявил, что он имеет право сниматься в любых фильмах.

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Новости Украина Александр Усик Жан Беленюк
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