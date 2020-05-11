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"Вы меня не выгоните!": Усик отказался от российского гражданства

20:00
"Вы меня не выгоните!": Усик отказался взять российское гражданство - фото 1
"Вы меня не выгоните!": Усик отказался взять российское гражданство

Украинский боксер Александр Усик отказался от получения российского гражданства.

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Об этом сообщает Isport.ua.

"Моя страна – Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна, - заявил Усик и рассказал о своих взглядах.

"Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет "бандеровцев", "москалей", или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке – он является украинцем", – отметил спортсмен.

Напомним, в начале мая в украинском спорте разразился скандал: боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывается о их дружбе с российскими спортсменами.

Спустя несколько дней имена спортсменов были внесены в базу "Миротворца".

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Александр Усик бокс Россия Новости Украина
Isport.ua
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