Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Юрий Грымчак

"Могу сниматься, где хочу!": Усик оправдался за сотрудничество с русскими

16:30
"Могу сниматься, где хочу": Усик оправдался за сотрудничество с русскими - фото 1
"Могу сниматься, где хочу": Усик оправдался за сотрудничество с русскими

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое участие в съемках пропагандистского российского фильма "Здравствуй, брат! Христос воскрес ".

"Вы меня не выгоните!": Усик отказался от российского гражданства

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Вы же разделяете страну на верующих и неверующих, а также говорите, во что мне верить. Я — самостоятельная единица, и если выразил свое мнение — это не означает, что оно неправильное. Просто есть еще какое-то мнение", - заявил боксер и добавил, что он может сниматься где угодно.

"Я могу сниматься в каких угодно фильмах и где угодно. Мы строим демократию, мы стремимся в демократическое общество. Вы вспомнили Кадырова, Путина, всех вспомнили. Вспомните Трампа, Бенджамина Баттона, всех надо вспомнить, чтобы много подписчиков появилось у вас. Не надо угрожать", - добавил Александр Усик.

Напомним, в начале мая в украинском спорте разразился скандал: боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывается о их дружбе с российскими спортсменами.

Спустя несколько дней имена спортсменов были внесены в базу "Миротворца".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Александр Усик бокс Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Дмитрий Песков загремел в больницу с COVID-19: Что известно? - фото 1
Дмитрий Песков загремел в больницу с COVID-19: Что известно?
15:33
Денис Шмыгаль. Победил дефолт. Победит и коронавирус - фото 1
Шмыгаль объявил себя победителем дефолта
14:00
В ЦИК назвали условия для проведения выборов в ОРДиЛО - фото 1
Законно не получится: в ЦИК обломали Ермака с выборами в "ДНР" и "ЛНР"
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35