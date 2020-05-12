"Могу сниматься, где хочу!": Усик оправдался за сотрудничество с русскими

"Могу сниматься, где хочу": Усик оправдался за сотрудничество с русскими

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое участие в съемках пропагандистского российского фильма "Здравствуй, брат! Христос воскрес ".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Вы же разделяете страну на верующих и неверующих, а также говорите, во что мне верить. Я — самостоятельная единица, и если выразил свое мнение — это не означает, что оно неправильное. Просто есть еще какое-то мнение", - заявил боксер и добавил, что он может сниматься где угодно.

"Я могу сниматься в каких угодно фильмах и где угодно. Мы строим демократию, мы стремимся в демократическое общество. Вы вспомнили Кадырова, Путина, всех вспомнили. Вспомните Трампа, Бенджамина Баттона, всех надо вспомнить, чтобы много подписчиков появилось у вас. Не надо угрожать", - добавил Александр Усик.

Напомним, в начале мая в украинском спорте разразился скандал: боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывается о их дружбе с российскими спортсменами.

Спустя несколько дней имена спортсменов были внесены в базу "Миротворца".