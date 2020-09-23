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ВАКС арестовал имущество Юрченко

19:35
ВАКС арестовал имущество Юрченко - фото 1
ВАКС арестовал имущество Юрченко

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество "слуги народа" Александра Юрченко, подозреваемого в коррупции.

Помощник Александра Юрченко вышел на свободу

Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на инсайд в органах правопорядка.

"По словам собеседников, арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества. Согласно электронной декларации нардепа за 2019, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв. м и имеет 50 000 долларов наличными. Его жена сохраняет 400 тыс. грн наличными", - сообщает издание.

Что было ранее?

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов.

15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.

17 сентября генеральный прокурор все же подписала текст подозрения нардепу, составленный НАБУ, но с вручением документа нардепу возникли определенные проблемы: Александр Юрченко закрылся у себя дома и отказался контактировать с правоохранителями, мотивируя свое решение отсутствием у последних ордера суда.

Однако эта тактика мало помогла политику и со временем детективы САП/НАБУ добились своей цели.

21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал скандального нардепа.

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Александр Юрченко антикоррупционный суд Новости Украина
Слово и дело
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