Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Танці з зірками Геннадий Кернес Беларусь война на Донбассе Досье

Неприкосновенность действительно отменили: Нардепа-взяточника Юрченко арестовали

Вчера, 21:00
Будет сидеть (с) - фото 1
Будет сидеть (с)

В понедельник, 21 сентября, Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело хитрого нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко и поступил с ним предсказуемо.

Юрченко был по итогам заседание арестован, однако суд дал возможность ему выйти на свободу при внесении 3 млн гривен залога 1 тысяча 560 грн (хотя прокуратура просила сумму в два раза больше).

Кто такой Александр Юрченко и почему он хотел 200 000 долларов

В случаи не внесения залога, народный депутат пробудет в СИЗО минимум до 9 ноября 2020 года.

Неприкосновенность действительно отменили: Нардепа-взяточника Юрченко арестовали - фото 205711

В суде решили не затягивать

Это стало возможным благодаря существенному упрощению процедуры привлечения к ответственности народных депутатов - так называемому снятию депутатской неприкосновенности, что было одним из предвыборных обещаний Зе-команды. Сам лидер Зе-команды был очень раздосадован проступком Юрченко и потребовал для него показательного наказания.

Пресс-релиз Офиса генпрокурора по аресту Юрченко:

Напомним, Юрченко через своего подельника требовал 200 000 долларов, но всю сумму получить не смог, а потому с залогом могут возникнуть проблемы.

Впрочем, судя по рассказам детективов НАБУ, на депутате есть масса всего неучтенного - например, джип Lexus, на котором Юрченко сбежал к родителям и в котором якобы был пистолет, который потом куда-то пропал.

Также отметим, что это не первое пересечение Юрченко с фемидой - ранее его пытались привлечь к ответственности за кражу 4 бутылок пива "старопрамен", однако 10 лет назад будущему политику удалось "порешать". Как будет в этот раз - узнаем через несколько месяцев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Александр Юрченко Депутатская неприкосновенность Коррупция Владимир Зеленский Партия Слуга народа антикоррупционный суд Новости Украина
Другое на тему
Тихановская в Брюсселе - ЕС озабочен - фото 1
Евросоюз признал Лукашенко узурпатором, но не будет его за это наказывать
Вчера, 19:57
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко - фото 1
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Вчера, 18:00
Шишки "УЗ" прятали черный нал в холодильнике: Но тут появилась СБУ - фото 1
Шишки "УЗ" прятали черный нал в холодильнике: Но тут появилась СБУ
Вчера, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30