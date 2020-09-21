Неприкосновенность действительно отменили: Нардепа-взяточника Юрченко арестовали

Будет сидеть (с)

В понедельник, 21 сентября, Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело хитрого нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко и поступил с ним предсказуемо.

Юрченко был по итогам заседание арестован, однако суд дал возможность ему выйти на свободу при внесении 3 млн гривен залога 1 тысяча 560 грн (хотя прокуратура просила сумму в два раза больше).

В случаи не внесения залога, народный депутат пробудет в СИЗО минимум до 9 ноября 2020 года.

В суде решили не затягивать

Это стало возможным благодаря существенному упрощению процедуры привлечения к ответственности народных депутатов - так называемому снятию депутатской неприкосновенности, что было одним из предвыборных обещаний Зе-команды. Сам лидер Зе-команды был очень раздосадован проступком Юрченко и потребовал для него показательного наказания.

Пресс-релиз Офиса генпрокурора по аресту Юрченко:

Напомним, Юрченко через своего подельника требовал 200 000 долларов, но всю сумму получить не смог, а потому с залогом могут возникнуть проблемы.

Впрочем, судя по рассказам детективов НАБУ, на депутате есть масса всего неучтенного - например, джип Lexus, на котором Юрченко сбежал к родителям и в котором якобы был пистолет, который потом куда-то пропал.

Также отметим, что это не первое пересечение Юрченко с фемидой - ранее его пытались привлечь к ответственности за кражу 4 бутылок пива "старопрамен", однако 10 лет назад будущему политику удалось "порешать". Как будет в этот раз - узнаем через несколько месяцев.