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Помощник Александра Юрченко вышел на свободу

15:43
Помощник Александра Юрченко вышел на свободу - фото 1
Помощник Александра Юрченко вышел на свободу

Помощник народного депутата Юрченко Иван Фищенко вышел на свободу.

Нардеп Юрченко закрылся в доме чтобы избежать получения подозрения

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера ВАКС Олесю Чемерис.

"Вчера внес залог в полном объеме", - заявил источник.

Весьма примечательно, что ранее Иван Фищенко отрицал наличие средств на выплату залога.

"5 миллионов (такой залог изначально просила прокуратура - прим. ред.)? Вы шутите? Конечно, нет», - заявлял помощник Александра Юрченко.

Как уточняет УП, по состоянию на 2019 г. официально супруги Фищенко имели в сбережениях около 584 800 гривен.

Что было ранее?

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов.

15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.

В этот же день Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, подозреваемому в передаче взятки "слуге народа" Александру Юрченко.

17 сентября генеральный прокурор подписала текст подозрения нардепу, составленный НАБУ.

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Александр Юрченко антикоррупционный суд Новости Украина
Украинская правда
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