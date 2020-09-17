Помощник Александра Юрченко вышел на свободу

Помощник Александра Юрченко вышел на свободу

Помощник народного депутата Юрченко Иван Фищенко вышел на свободу.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера ВАКС Олесю Чемерис.

"Вчера внес залог в полном объеме", - заявил источник.

Весьма примечательно, что ранее Иван Фищенко отрицал наличие средств на выплату залога.

"5 миллионов (такой залог изначально просила прокуратура - прим. ред.)? Вы шутите? Конечно, нет», - заявлял помощник Александра Юрченко.

Как уточняет УП, по состоянию на 2019 г. официально супруги Фищенко имели в сбережениях около 584 800 гривен.

Что было ранее?

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов.

15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.

В этот же день Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, подозреваемому в передаче взятки "слуге народа" Александру Юрченко.

17 сентября генеральный прокурор подписала текст подозрения нардепу, составленный НАБУ.