Помощник Александра Юрченко вышел на свободу
Помощник народного депутата Юрченко Иван Фищенко вышел на свободу.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера ВАКС Олесю Чемерис.
"Вчера внес залог в полном объеме", - заявил источник.
Весьма примечательно, что ранее Иван Фищенко отрицал наличие средств на выплату залога.
"5 миллионов (такой залог изначально просила прокуратура - прим. ред.)? Вы шутите? Конечно, нет», - заявлял помощник Александра Юрченко.
Как уточняет УП, по состоянию на 2019 г. официально супруги Фищенко имели в сбережениях около 584 800 гривен.
Что было ранее?
13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов.
15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.
В этот же день Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, подозреваемому в передаче взятки "слуге народа" Александру Юрченко.
17 сентября генеральный прокурор подписала текст подозрения нардепу, составленный НАБУ.