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Лерос обвинил Зеленского в покрывательстве нардепа-взяточника

13:00
Зеленский якобы мешает наказать нардепа от "Слуги народа" - фото 1
Зеленский якобы мешает наказать нардепа от "Слуги народа"

В воскресенье, 13 сентября, попавший в немилость к президенту и его окружению нардеп обвинил Владимира Зеленского в помощи представителю "Слуги народа" Александру Юрченко, который якобы протащил нужный законопроект за 200 тысяч долларов.

По словам Лероса, два дня назад детективы антикоррупционного бюро с поличным поймали помощника народого депутата, который был посредником при получении незаконной выгоды для своего шефа.

Гео Лерос обвинил Зеленского в заказе на его арест

Как написал ставший оппозиционером изгнанный из партии парламентарий, отмазыванием коррупционера занимается лично президент.

"Спросите, пожалуйста, у Зеленского, почему он покрывает взяточника от "Слуги народа". Помощник Юрченко 11 сентября получил первый транш взятки в 13 тысяч долларов. Эти деньги были выделены нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами, - отметил Лерос. - НАБУ не один месяц "вело" нардепа и собрало достаточно доказательств, но генпрокурор Ирина Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует ход дела. Зеленскому стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать". Как всегда, в его офисе работает "режим тишины" о коррупции".

Напомним, 31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" критикующех его депутатов из Зе команды, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.

В Слуге народа очень негативно восприняли заявление депутата и начали сбор подписей за исключение смутьяна из фракции, который моментально завершился выбрасыванием его из списков "СН".

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