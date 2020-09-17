САП вручила подозрение Александру Юрченко: Раскрыты детали

САП вручила подозрение Александру Юрченко

Прокуроры САП уведомили нардепа Александра Юрченко о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на источник в САП.

"17 сентября по поручению генерального прокурора прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры народному депутату Украины сообщено о подозрении", - кратко рассказал источник.

Что было ранее?

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов.

15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.

17 сентября генеральный прокурор все же подписала текст подозрения нардепу, составленный НАБУ. , но с вручением документа нардепу возникли определенные проблемы: Александр Юрченко закрылся у себя дома и отказался контактировать с правоохранителями, мотивируя свое решение отсутствием у последних ордера суда.

Однако эта тактика мало помогла политику и со временем детективы САП/НАБУ добились своей цели.