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Не прошло и полгода: НАБУ высказалось о взятке нардепу Юрченко

15:35
Не прошло и полгода: НАБУ высказалось о взятке нардепу Юрченко - фото 1
Не прошло и полгода: НАБУ высказалось о взятке нардепу Юрченко

Пресс-служба НАБУ после долгого молчания отреагировала на получение взятки помощником нардепа Александра Юрченко.

НАБУ утаило информацию об огромной взятке "слуге народа"

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"В рамках операции детектив "под прикрытием" в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. С этой целью участник преступления знакомит детектива с народным депутатом Украины, в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов Комитета", - говорится в сообщении.

В августе агент НАБУ передал посреднику две части взятки. В конце-концов бюро было вынуждено прекратить операцию. На данный момент собраны доказательства для сообщения о подозрении Александру Юрченко в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Однако, - подчеркнули в НАБУ, - текст подозрения может подписать лишь Ирина Венедиктова, однако с этим возникли определенные проблемы.

"В рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий народного депутата Украины НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщения о подозрении действующему народному избраннику. Однако по состоянию на 15.09.2020 письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления", - заявили в НАБУ.

Что говорит Ирина Венедиктова?

Глава ОГП Ирина Венедиктова отказывается подписывать подозрение до выяснения всех "объективных сведений".

Напомним, что…

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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Александр Юрченко НАБУ Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Новости Украина
Без табу
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