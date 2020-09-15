Не прошло и полгода: НАБУ высказалось о взятке нардепу Юрченко

Не прошло и полгода: НАБУ высказалось о взятке нардепу Юрченко

Пресс-служба НАБУ после долгого молчания отреагировала на получение взятки помощником нардепа Александра Юрченко.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"В рамках операции детектив "под прикрытием" в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. С этой целью участник преступления знакомит детектива с народным депутатом Украины, в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов Комитета", - говорится в сообщении.

В августе агент НАБУ передал посреднику две части взятки. В конце-концов бюро было вынуждено прекратить операцию. На данный момент собраны доказательства для сообщения о подозрении Александру Юрченко в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Однако, - подчеркнули в НАБУ, - текст подозрения может подписать лишь Ирина Венедиктова, однако с этим возникли определенные проблемы.

"В рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий народного депутата Украины НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщения о подозрении действующему народному избраннику. Однако по состоянию на 15.09.2020 письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления", - заявили в НАБУ.

Что говорит Ирина Венедиктова?

Глава ОГП Ирина Венедиктова отказывается подписывать подозрение до выяснения всех "объективных сведений".

Напомним, что…

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.