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Венедиктовой пришлось подписать подозрение нардепу Юрченко

10:40
Венедиктовой разрешили подписать подозрение зашкваренному нардепу - фото 1
Венедиктовой разрешили подписать подозрение зашкваренному нардепу

В ночь на четверг, 19 сентября, глава ОГП все же подписала текст подозрения парламентарию из "Слуги народа" Александру Юрченко, который занимался протаскиванием нужных законов за 200 тысяч долларов, не зная, что имеет дело с агентом НАБУ.

Поскольку политический ущерб от укрывательства преступника в своих рядах оказался большим, чем от самого факта нахождения такого преступника в окружении президента.

Дело Юрченко: НАБУ обвинило Венедиктову во лжи

Теперь же, уже после принятия "принципиального" решения изгнать первого официально пойманного с поличным взяточника, а также открытых обвинений НАБУ в помощи преступнику, Венедиктова подмахнула документ, который позволяет попытаться привлечь Юрченко к уголовной ответственности.

Примечательно, что еще два дня назад генпрокурорша заявляла о том, что оснований для объявления подозрения "Слуге народа" не увидела. Теперь же, судя по всему, ее глаза разулись. Но и объявление подозрения совсем не значит, что преступник будет сидеть в тюрьме. Скорее всего, совершенно неэффективные детективы НАБУ провалятся в суде.

Не менее эпичным выглядит и то, что представителям антикоррупционного бюро не дали возможности довести спецоперацию до конца: информацию о готовящихся задержаниях слили злоумышленникам как только материалы дела были переданы в Офис генпрокурора.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на транше взятки в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Впрочем, не стоит исключать, что и сейчас дело Юрченко будет слито, как, например, похожее дело еще одного взяточника-депутата - экс-соратника Порошенко - Борислава Розенблата.

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Коррупция Александр Юрченко Партия Слуга народа уголовное дело Ирина Венедиктова Новости Украина
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