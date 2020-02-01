В ВМС завершили экспертизу катера "Бердянск". Что известно?

В ВМС завершили "экспертизу" катера Бердянск. Что известно?

В ВМС Украины завершили экспертизу катера "Бердянск", ранее захваченного российскими оккупантами.

Об этом заявил главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

По словам адмирала, с судна сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

"Другой МБАК ("Никополь" - прим. ред.) и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - уточнил Воронченко.

Игорь Воронченко

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

В ноябре 2019 г. российские следователи изъяли из списка улик захваченные украинские корабли, чем в глазах российского законодательства был создан формальный прецедент для возвращения упомянутых суден в Украину.

20 ноября 2019 г. захваченные корабли были возвращены Украине, однако при их осмотре прокуроров ожидал сюрприз.