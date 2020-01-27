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Дело украинских моряков: ФСБ приостановила следствие

17:00
Дело украинских моряков: ФСБ приостановила следствие - фото 1
Дело украинских моряков: ФСБ приостановила следствие

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков, пребывавших ранее в российском плену.

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Об этом написал адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", - говорится в сообщении.

Дело украинских моряков: ФСБ приостановила следствие - фото 194933

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

В ноябре 2019 г. российские следователи изъяли из списка улик захваченные украинские корабли, чем в глазах российского законодательства был создан формальный прецедент для возвращения упомянутых суден в Украину.

В этом же месяце российские следственные органы продлили уголовное дело против украинских военнослужащих.

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