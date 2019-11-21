Даже фекальная система: опубликован список разграбленного на украинских кораблях

Даже фекальные системы: опубликован ВЕСЬ список разграбленного на украинских кораблях

В среду, 20 ноября, украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вошли в гавань Очакова. При осмотре суден, прокуроров ожидал сюрприз.

Об этом написал экс-глава Военной прокуратуры Анатолий Матиос в Facebook.

"Сегодня именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами «соседка»! Это крайне необходимая, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений это очень важная процессуальная работа!.... ".

"(На видео и фото - перечень повреждений, противоминная проверка на фарватере, уничтоженное и похищенное оборудование - все фиксируют военные прокуроры)", - заявил бывший следователь.

Как следует из опубликованных отчетов, россияне не ограничились одним оружием: в частности, на судне "Бердянск" был пробит гальюн (туалет), повреждена вентиляционная и фекальная система (!).

Не меньше "Бердянска" пострадал и "Яны Капу": оккупанты не погнушались кабелями и частью мачты судна.

Президент Украины Владимир Зеленский уже ознакомился с ситуацией и пообещал провести расследование.

"То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", - сказал гарант.

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

У СМИ возникли вопросы об условиях их возвращения и гарант поспешил дать ответы.