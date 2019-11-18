Россия ВЕРНУЛА захваченные украинские корабли (ДОПОЛНЕНО)

Россия ВЕРНУЛА захваченные украинские корабли - СМИ

В понедельник, 18 ноября, Россия вернула Украине корабли, захваченные в 2018 г. во время атаки в Керченском проливе.

Об этом сообщил МИД РФ.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - заявили в дипломатическом ведомстве РФ.

Позже процесс передачи подтвердила и пресс-служба ВМС Украины.

Отметим, что возвращение судов состоялось в "нейтральных водах". На данный момент все три корабля, - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", - направляются в Одессу.

Что же произошло на самом деле?

25 мая Международный трибунал постановил освободить захваченные украинские суда, однако агрессор отказался это сделать. Во всяком случае сначала. Желая ослабить давление санкций и продемонстрировать ЕС свою "добрую волю" перед нормандской встречей, Россия все же пошла на попятный.

Но есть один нюанс: признание действенности санкций равносильно для Путина признанию своей слабости и потери лица. Осознавая важность этого аспекта, Кремль оформил передачу кораблей в связи "с завершением следственных действий", а не с решением Международного трибунала.

Захват кораблей и долгий путь домой: Как это было

25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены, а судьба корблей осталась нерешенной.

В ноябре глава МИД Украины Вадим Пристайко направил ноту РФ с требованием вернуть захваченные суда. В Кремле ознакомились с текстом документа и поставили встречное условие.

В середине ноября российское издание "Коммерсант" сообщило о скором возвращении украинских кораблей. В МИД РФ эту информацию опровергли, в то время как украинские власти наоборот рапортовали о завершающей стадии переговоров по данному вопросу.