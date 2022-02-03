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В Україні з'явиться завод з виробництва "Байрактарів" з нашими двигунами

12:52
"Байрактар" стане українським - фото 1
"Байрактар" стане українським / Гетті іміджес

В Україні почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотних дронів "Байрактар" та обладнають їх двигунами українського виробництва.

Радісну звістку повідомив міністр оборони Олексій Резніков у ході брифінгу в Міноборони.

"Одним із прикладів наповнення саме цієї угоди – це буде будівництво заводу "Байрактар", який виготовляє безпілотні літальні апарати. І які будуть виготовлятися саме в Україні. І буде, відповідно, створено центр навчальний, який буде готувати наших льотчиків щодо управління безпілотними дронами "Байрактар" різних категорій", - заявив міністр.

Таке рішення ухвалять в ході офіційної зустрічі в Києві з делегацією Туреччини, зокрема представниками виробника БПЛА. До речі, сьогодні до Києва прибув турецький президент Ердоган.

Після підписання міжнародної угоди в Києві 3 лютого обома сторонами, її скерують на процедуру ратифікації до Верховної Ради.

Міністр додав, що, за рішенням турецької компанії, в наступному поколінні БПЛА "Байрактар" будуть використовувати українські двигуни виробництва "Мотор Січ".

Безпілотники, які будуть вироблятися в Україні, будуть використовувати як Збройні Сили України, так і Туреччини.

"Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина". Останні кілька років Туреччина постачає ці дрони Україні для бойового застосування.

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Українська правда
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