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В Украине количество больных COVID-19 превысило 200 тысяч человек

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В Украине количество больных COVID-19 превысило 200 тысяч человек - фото 1
В Украине количество больных COVID-19 превысило 200 тысяч человек

В Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 200 тысяч человек.

В Украине зафиксирован страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу МОЗУ.

В Украине количество больных COVID-19 превысило 200 тысяч человек - фото 206011

"28 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 996 летальных, 88 453 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 2671 новый случай. Всего проведено 2 226 508 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 571 пациент", - говорится в сообщении.

В Украине количество больных COVID-19 превысило 200 тысяч человек - фото 206009

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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