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В Украине зафиксирован страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит

12:00
В Украине зафиксирован страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит? - фото 1
В Украине зафиксирован страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит?

В субботу, 26 сентября, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных COVID-19, выявленных за последние сутки.

В Украине от COVID-19 умер второй ребенок

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

В Украине зафиксирован страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит - фото 205957

"26 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 195 504 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3903 летальные, 86873 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3833 новых случаев. Всего проведено 2189926 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1740 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

 

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