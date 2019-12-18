Рада ликвидировала неприкосновенность нардепов. Но есть нюанс

Рада ликвидировала неприкосновенность нардепов. Но есть нюанс

В среду, 18 декабря, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о снятии фактической неприкосновенности с нардепов. Его поддержал 291 парламентарий.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно тексту закона, отныне вводится запрет на поручение осуществления "досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностю".

Все ходатайства о задержании, аресте и других действиях в отношении нардепов должны согласовываться с генпрокурором. Спрашивать для этого разрешения у депутатов ему уже не нужно.

В то же время в законе указано, что "народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Отметим, что "Батькивщина" и "Евросолидарнисть" воздержались от голосования за данный законопроект. Против выступила лишь фракция "Голос", т.к новый закон "концентрирует власть в руках генпрокурора и вводить контролируемую неприкосновенность".

Аналогичной точки зрения придерживается и ЦПК.

"Одна опасная новация, которую протянули депутаты в правках, это требование обязательного присутствия депутата при рассмотрении ходатайств следователей в суде. Эти ходатайства могут касаться, например, ареста имущества подозреваемого в преступлении депутата. Соответственно, это имущество нельзя будет арестовать без предупреждения самого народного избранника о суде и без его участия в заседании. Таким образом, ничего не будет мешать депутатам переписать за ночь имущество на родственников, чтобы избежать его ареста. Или же следователю не получится арестовать взятка, которую получил депутат, и был пойман с поличным", - говорится в сообщении Центра.