Рада ликвидировала неприкосновенность нардепов. Но есть нюанс
В среду, 18 декабря, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о снятии фактической неприкосновенности с нардепов. Его поддержал 291 парламентарий.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Согласно тексту закона, отныне вводится запрет на поручение осуществления "досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностю".
Все ходатайства о задержании, аресте и других действиях в отношении нардепов должны согласовываться с генпрокурором. Спрашивать для этого разрешения у депутатов ему уже не нужно.
В то же время в законе указано, что "народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".
Отметим, что "Батькивщина" и "Евросолидарнисть" воздержались от голосования за данный законопроект. Против выступила лишь фракция "Голос", т.к новый закон "концентрирует власть в руках генпрокурора и вводить контролируемую неприкосновенность".