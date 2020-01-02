В ГБР пожаловались на плохое управление Трубы

В ГБР пожаловались на плохое управление Трубы

Государственное бюро расследований заявило, что в 2019 г. оно не смогло справиться со своими задачами из-за плохого управления.

Об этом сообщается на сайте бюро.

"Во время ознакомления с его (ГБР – прим. ред.) работой (за 2019 г. – прим. ред.) установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением. Приглашаем общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений", - говорится в сообщении.

Напомним, что ГБР заработало 27 ноября 2018 г., однако существенных успехов оно так и не сумело достичь, сконцентрировавшись лишь на особе Петра Порошенко: за год деятельности бюро на пятого президента было открыло около 13 дел.

3 декабря 2019 г. ВРУ приняла новый закон, предусматривающий реорганизацию ГБР. 17 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы бюро Романа Трубы и назначении на его место экс-нардепа "СН" Ирины Венедиктовой. Подробности читайте по ссылке.