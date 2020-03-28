В Сумах запретили выходить из дома без необходимости
В Сумах ужесточили карантинные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Сумского горсовета.
Согласно новым правилам, жителям города запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а именно:
- передвижения к месту работы и с нее к месту жительства;
- посещения аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств, изделий медназначения и ветеринарных препаратов, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечения домашних животных;
- проведение комплекса ритуальных услуг, или получения административных услуг (регистрация рождения ребенка, регистрация места жительства).
Также в предписании властей говорится, что все лица, выходящие на улицу, должны иметь при себе средства индивидуальной защиты и документы, удостоверяющие личность.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.