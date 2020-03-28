Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

В Сумах запретили выходить из дома без необходимости

20:00
В Сумах запретили выходить из дома без необходимости - фото 1
В Сумах запретили выходить из дома без необходимости

В Сумах ужесточили карантинные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.

COVID-19 озверел не на шутку, зараженных украинцев все больше

Об этом сообщает пресс-служба Сумского горсовета.

Согласно новым правилам, жителям города запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а именно:

  • передвижения к месту работы и с нее к месту жительства;
  • посещения аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств, изделий медназначения и ветеринарных препаратов, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечения домашних животных;
  • проведение комплекса ритуальных услуг, или получения административных услуг (регистрация рождения ребенка, регистрация места жительства).

Также в предписании властей говорится, что все лица, выходящие на улицу, должны иметь при себе средства индивидуальной защиты и документы, удостоверяющие личность.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

 

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Сумы Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
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