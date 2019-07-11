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Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали

19:40
Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали - фото 1
Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали

Владимир Путин впервые поговорил с Владимиром Зеленским. Разговор прошел по инициативе украинской стороны.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По словам спикера, двум гарантам удалось достигнуть определенных договоренностей.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в Нормандском формате", - заявил Песков.

Пресс-служба Зеленского позже подтвердила заявление российской стороны.

Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали - фото 184159

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате", - заявили в Офисе гаранта.

Отметим, что тема общения двух президентов обсуждалась уже неоднократно.

Так, ранее президент Украины Владимир Зеленсий рассказал, что скажет Путину при встрече.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - заявил тогда президент.

И тут же добавил.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - сказал президент.

России такие слова, мягко говоря, пришлись не по душе.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз», - заявил по этому поводу Дмитрий Песков.

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