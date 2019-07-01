В АТО развели ВСУ и боевиков - Зеленский (ВИДЕО)

В АТО развели ВСУ и боевиков - Зеленский (ВИДЕО)

Миссия ОБСЕ подтвердила разведения ВСУ и группировок боевиков в районе Станицы Луганской.

По данным организации, 30 июня она получила весть об отходе войск "ЛНР". Ранее аналогичная действия провела и украинская сторона.

На отвод войск вскоре отреагировал и президент Владимир Зеленский. Свое видеообращение он разместил в Facebook.

"Cегодня произошло важное событие – разведение войск с двух сторон. И это зафиксировала и подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю. Мне кажется, что это первый шаг к прекращению огня вдоль всей линии размежевания, который произошел благодаря разблокировки минского процесса", - заявил гарант.

И тут же добавил.

"Только время и конкретные шаги смогут подтвердить, что стороны придерживаются своих обязанностей……Мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны, эта надежда появилась. И я хочу попросить вас всех не поддаваться на панику и провокации и дать возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу".

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".