В Крыму вывесили флаг Украины – ФОТО, ВИДЕО
В Крыму вывесили флаг Украины – ФОТО, ВИДЕО
В пятницу, 23 августа, в Ялте и Алуште местным жителям ярко напомнили о том, что Крым – это Украина.
Об этом сообщают пользователи сети.
Начнем, пожалуй, с Алушты. По данным СМИ, неизвестные установили флаг в одной из многоэтажек города. Смотрите сами.
Но все возможные рекорды симпатий побил некий мужчина, который рискнул прогуляться с флагом Украины по оккупированной Ялте.
"Президент сказал, что флаг должен быть поднят в каждом уголке планеты. Я поднял его в Крыму. С праздником вас дорогие украинцы. Крым - Украина. Слава Украине!", - написал пользователь под ником ridne.zp в Instagram.
Смелость патриота не осталась без внимания комментаторов.
"Молодец!!! Так было и будет!", "Жму руку бро", "Парень реально красавчик", - пишут люди.
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