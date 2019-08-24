В Крыму вывесили флаг Украины – ФОТО, ВИДЕО

В Крыму вывесили флаг Украины – ФОТО, ВИДЕО

В пятницу, 23 августа, в Ялте и Алуште местным жителям ярко напомнили о том, что Крым – это Украина.

Об этом сообщают пользователи сети.

Начнем, пожалуй, с Алушты. По данным СМИ, неизвестные установили флаг в одной из многоэтажек города. Смотрите сами.

в Алуште сегодня у кацапов пригорело)))

С Днём Флага Украина! — Департамент АНТИ пропаганды днр (@antiprdnr) 23 августа 2019 г.

Но все возможные рекорды симпатий побил некий мужчина, который рискнул прогуляться с флагом Украины по оккупированной Ялте.

"Президент сказал, что флаг должен быть поднят в каждом уголке планеты. Я поднял его в Крыму. С праздником вас дорогие украинцы. Крым - Украина. Слава Украине!", - написал пользователь под ником ridne.zp в Instagram.

Смелость патриота не осталась без внимания комментаторов.

"Молодец!!! Так было и будет!", "Жму руку бро", "Парень реально красавчик", - пишут люди.