В Раде начали сбор подписей за увольнение Фокина из ТКГ

В Раде начали сбор подписей за увольнение Фокина из ТКГ

Народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская начала сбор депутатских подписей за исключение Витольда Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.

Об этом политик написала в Facebook.

"Собираю подписи под депутатским запросом к Президенту о выводе Фокина из состава Трехсторонней контактной группы. Под запросом уже успели подписаться 49 народных депутатов. Не уверена, что все нардепы поддержат эту инициативу, но это точно покажет истинные лица каждого парламентария!", - заявила Бобровская, аргументировав свою позицию.

"Заявления Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях, об особом статусе Донбасса и о прекращении войны на востоке не только порочат наш авторитет на международной арене, но и демонстрируют Путину "зеленый" свет для реализации его кровавых планов на наших территориях. Кроме того, создается впечатление, что верхушка власти давно забыла об окопах, которые вынуждены копать украинские военные чтобы защищать нашу страну от агрессии РФ", - добавила нардеп.

Почему Витольд Фокин настолько непопулярен?

Во время своего недолгого пребывания в ТКГ политик отметился целым рядом скандальных заявлений. Так, 30 августа в интервью "Стране" Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию для российских боевиков и особый статус оккупированного Донбасса.

21 сентября политик, комментируя возможность ввода контингента ООН в Украину, назвал российских боевиков "повстанцами". Несмотря на это и другие просчеты, он по прежнему продолжает исполнять свои обязанности.