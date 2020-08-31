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Аваков обвинил Фокина в провокациях

11:30
Аваков обвинил Фокина в провокациях - фото 1
Аваков обвинил Фокина в провокациях

Глава МВД Арсен Аваков обвинил в провокациях замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.

Кравчук и Фокин засобирались в "ДНР" "на переговоры"

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации во Временной контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина, провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам", - говорится в сообщении.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

О какой-либо правовой ответственности для Фокина министр внутренних дел предпочел не упоминать.

Что было ранее?

30 августа в интервью "Стране" замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию для российских боевиков и особый статус оккупированного Донбасса. По мнению политика, в этом случая РФ может отказаться от требования изменить украинскую Конституцию.

Примечание: Уступки Кремлю не приведут к прекращению войны на Донбассе, а лишь усилят кризис в Украине.

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Новости Украина Арсен Аваков Витольд Фокин Донбасс МВД
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