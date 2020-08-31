Аваков обвинил Фокина в провокациях
Глава МВД Арсен Аваков обвинил в провокациях замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации во Временной контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина, провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам", - говорится в сообщении.
"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил глава МВД Арсен Аваков.
О какой-либо правовой ответственности для Фокина министр внутренних дел предпочел не упоминать.
Что было ранее?
30 августа в интервью "Стране" замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию для российских боевиков и особый статус оккупированного Донбасса. По мнению политика, в этом случая РФ может отказаться от требования изменить украинскую Конституцию.
Примечание: Уступки Кремлю не приведут к прекращению войны на Донбассе, а лишь усилят кризис в Украине.