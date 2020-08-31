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В Слуге народа потребовали изгнать Фокина из ТКГ

16:30
В Слуге народа потребовали изгнать Фокина из ТКГ - фото 1
В Слуге народа потребовали изгнать Фокина из ТКГ

Нардеп от партии "Слуга народа" и глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал отстранить Витольда Фокина от работы в ТКГ.

Кравчук и Фокин засобирались в "ДНР" "на переговоры"

Об этом политик написал в Facebook.

"Хочу напомнить господину Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, моих собратьев. И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей", - заявил депутат, потребовав уволить Фокина.

"Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать!", - отметил Егор Чернев.

Что было ранее?

30 августа в интервью "Стране" замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию для российских боевиков и особый статус оккупированного Донбасса. По мнению политика, в этом случае РФ может отказаться от требования изменить украинскую Конституцию.

31 августа на высказывание Фокина отреагировало МВД Украины, однако открывать какое-либо производство в отношении политика там не стали.

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