В Слуге народа потребовали изгнать Фокина из ТКГ

В Слуге народа потребовали изгнать Фокина из ТКГ

Нардеп от партии "Слуга народа" и глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал отстранить Витольда Фокина от работы в ТКГ.

Об этом политик написал в Facebook.

"Хочу напомнить господину Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, моих собратьев. И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей", - заявил депутат, потребовав уволить Фокина.

"Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать!", - отметил Егор Чернев.

Что было ранее?

30 августа в интервью "Стране" замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию для российских боевиков и особый статус оккупированного Донбасса. По мнению политика, в этом случае РФ может отказаться от требования изменить украинскую Конституцию.

31 августа на высказывание Фокина отреагировало МВД Украины, однако открывать какое-либо производство в отношении политика там не стали.