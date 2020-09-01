Фокин обратился к Раде для проведения выборов "ДНР" и "ЛНР"

Фокин продолжает работать на Россию

Помимо своего ватного соратника Леонида Кравчука в Верховную Раду написал письмо и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Фокин.

Наговоривший недавно на 15 лет тюрьмы за посягетельство на территориальную целостность Украины и государственную измену, ну очень хочет, чтобы нардепы приняли постановление о проведении выборов на оккупированной части Донбасса.

В таком случае Фокин и целый ряд сотрудников Офиса президента отработают задачу своих кураторов, а официальный Киев фактически легализует террористические бандформирования в составе Украины.

О том, что помимо Кравчука накатал маляву "слугам" еще и Фокин, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

- Существует еще и зявление Витольда Фокина. Оно в определенной степени расширяет ту позицию, которая была указана. Она другая, на мой взгляд - кардинально другая. Но, все же, там и там она сделана представителем Украины в Трехсторонние контактной группе, - отметил Разумков. - Постановление о выборах Верховная Рада принимать за 90 дней до их проведения. Если вносить изменения в постановление сейчас, будут нарушены сроки и это может привести к срыву выборов по всей стране.