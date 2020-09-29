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В Польше задержали пособников экс-главы Укравтодора

Вчера, 22:43
В Польше задержали пособников экс-главы Укравтодора - фото 1
В Польше задержали пособников экс-главы Укравтодора

Польские правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в даче взятки экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку.

В Польше у экс-главы Укравтодора нашли спрятанные миллионы

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на польские СМИ.

Задержанных подозревают в даче взяток Славомиру Новаку в размере нескольких сотен тысяч злотых в обмен на назначение на прибыльные должности. Среди задержанных — экс-глава топливно-энергетического концерна Дариуш К. и экс-глава правления энергетической компании Войцех Т. Имя третьего подозреваемого не указывается.

На момент совершения преступления в 2011—2013 гг. Славомир Новак занимал пост министра транспорта, строительства и водных ресурсов Польши.

Что было ранее?

20 июля 2020 г. польские правоохранители задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Чиновника подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. В этот же день сотрудники НАБУ провели обыски в офисах "Укравтодора".

21 июля польская прокуратура и украинские антикоррупционные органы объявили подозрение Славомиру Новаку по всем вышеупомянутым статьям.

22 июля экс-глава Укравтодора была арестован на три месяца.

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Славомир Новак Укравтодор Польша Коррупция Новости Мир
Новое время
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