В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом заявил пресc-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

Кроме него также были задержаны экс-командир JW GROM "Дариуш С". и предприниматель из Гданьска "Яцек П.". Предположительно речь идет о бывшем командире воинской части Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуше Завадка и предпринимателе из Гданьска Яцеке Пьехоте, ранее занимавшего пост главы польско-украинской хозяйственной палаты.

"Задержанных доставят в прокуратуру, где им предъявят обвинения. Расследование касается подозрений в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы. Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро, Районной прокуратурой в Варшаве, Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины", - добавила пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро.

Для справки

Славомир Новак (род. 1974 г.) – польский политик. В 2011-2013 гг. занимал пост министра транспорта и водного хозяйства в правительстве премьера Польши Дональда Туска. В 2016-2019 гг. возглавлял "Укравтодор".

Он имел проблемы с законом ранее?

Да, имел. В 2010-х гг. СМИ и польские правоохранители неоднократно обвиняли Славомира Новака в недекларировании доходов. 20 тюля 2020 г. экс-глава Укравтодора был задержан по подозрению в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.