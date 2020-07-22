В Польше арестовали Славомира Новака: Раскрыты детали
В среду, 22 июля, польский суд на три месяца арестовал экс-главу Укравтодора Славомира Новака.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на польские СМИ.
По данным источника, защита чиновника намерена обжаловать решение Фемиды. Сам же подозреваемый в очередной раз назвал себя невиновным, охарактеризовав суд над собой как политическое преследование.
Отметим, что…
Часть польских общественных деятелей продолжает настаивать на политическом следе в деле Славомира Новака. По их мнению, таким образом правящая партия "Право и справедливость" пытается затушевать собственные коррупционные преступления, в частности в сфере здравоохранения.
Что было ранее?
20 июля 2020 г. польские правоохранители задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Чиновника подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. В этот же день сотрудники НАБУ провели обыски в офисах "Укравтодора".
21 июля польская прокуратура и украинские антикоррупционные органы объявили подозрение Славомиру Новаку по всем вышеупомянутым статьям.