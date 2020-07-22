Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

В Польше арестовали Славомира Новака: Раскрыты детали

18:45
В Польше арестовали Славомира Новака: Раскрыты детали - фото 1
В Польше арестовали Славомира Новака: Раскрыты детали

В среду, 22 июля, польский суд на три месяца арестовал экс-главу Укравтодора Славомира Новака.

Украина объявила подозрение Славомиру Новаку

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на польские СМИ.

По данным источника, защита чиновника намерена обжаловать решение Фемиды. Сам же подозреваемый в очередной раз назвал себя невиновным, охарактеризовав суд над собой как политическое преследование.

Отметим, что…

Часть польских общественных деятелей продолжает настаивать на политическом следе в деле Славомира Новака. По их мнению, таким образом правящая партия "Право и справедливость" пытается затушевать собственные коррупционные преступления, в частности в сфере здравоохранения.

Что было ранее?

20 июля 2020 г. польские правоохранители задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Чиновника подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. В этот же день сотрудники НАБУ провели обыски в офисах "Укравтодора".

21 июля польская прокуратура и украинские антикоррупционные органы объявили подозрение Славомиру Новаку по всем вышеупомянутым статьям.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Славомир Новак Укравтодор Польша Мир
РБК Украина
Другое на тему
Захват заложников в Луцке: Террористу объявлено подозрение - фото 1
Захват заложников в Луцке: Террористу объявлено подозрение
19:45
Оккупанты начали штрафовать крымчан за украинские паспорта - фото 1
Оккупанты начали штрафовать крымчан за украинские паспорта
17:15
Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменилось? - фото 1
Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменилось?
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30