В Польше арестовали Славомира Новака: Раскрыты детали

В Польше арестовали Славомира Новака: Раскрыты детали

В среду, 22 июля, польский суд на три месяца арестовал экс-главу Укравтодора Славомира Новака.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на польские СМИ.

По данным источника, защита чиновника намерена обжаловать решение Фемиды. Сам же подозреваемый в очередной раз назвал себя невиновным, охарактеризовав суд над собой как политическое преследование.

Отметим, что…

Часть польских общественных деятелей продолжает настаивать на политическом следе в деле Славомира Новака. По их мнению, таким образом правящая партия "Право и справедливость" пытается затушевать собственные коррупционные преступления, в частности в сфере здравоохранения.

Что было ранее?

20 июля 2020 г. польские правоохранители задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Чиновника подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. В этот же день сотрудники НАБУ провели обыски в офисах "Укравтодора".

21 июля польская прокуратура и украинские антикоррупционные органы объявили подозрение Славомиру Новаку по всем вышеупомянутым статьям.