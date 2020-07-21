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Требовал откаты: в Польше официально сообщили о подозрении экс-главе "Укравтодора"

Вчера, 12:40
Новаку грозит тюрьма - фото 1
Новаку грозит тюрьма

Во вторник, 21 июля, в прокуратуре Варшавы бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку официально выдвинули обвинения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как заявили сегодня в окружной прокуратуре Варшавы, бывшего руководителя украинской государственной компании доставили в ведомство сегодня утром.

Задержание Новака: НАБУ и САП провели обыски в Укравтодоре

Правоохранители предъявили Новаку подозрение в вымогательстве средств при предоставлении подрядов частным фирмам. Кроме того, экс-чиновника считают руководителем организованной преступной группы, которая занималась коррупционными преступлениями.

- Славомир Новак получил 1,3 миллиона злотых от представителей частной компании, которая получила заказ на проведение ремонтных работ, - отметила пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр. - Кроме того, его подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Расследование деяний экс-главы "Укравтодора" связано со временами, когда он был чиновником в Украине. Напомним, он занимал эту должность с октября 2016-го, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.

Параллельно с польскими правоохранителями уголовным делом против Новака занимаются детективы НАБУ и прокуроры САП. Вместе с польскими коллегами они обмениваются информацией и доказательствами вины коррупционера, чтобы привлечь его к ответственности.

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Славомир Новак Украина - Польша Польша Укравтодор Новости Украина
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