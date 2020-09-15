В Польше у экс-главы Укравтодора нашли спрятанные миллионы

В Польше у экс-главы Укравтодора нашли спрятанные миллионы

Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили спрятанные миллионы, принадлежащие экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

В ходе обысков польские правоохранители обнаружили свыше 536 тыс. евро, 470 тыс. долларов и 30 тыс. злотых – в общей сложности 4 млн злотых, часть из которых хранилась в тайниках.

Полученные доказательства позволила выйти на другое имущество Славомира Новака, нажитое незаконным способом, а именно две квартиры стоимостью в 2 млн злотых и авто марки Land Rover.

На данный момент следствие сосредоточилось на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.

Что было ранее?

20 июля 2020 г. польские правоохранители задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Чиновника подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. В этот же день сотрудники НАБУ провели обыски в офисах "Укравтодора".

21 июля польская прокуратура и украинские антикоррупционные органы объявили подозрение Славомиру Новаку по всем вышеупомянутым статьям.

22 июля экс-глава Укравтодора была арестован на три месяца.