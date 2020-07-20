Задержание Новака: НАБУ и САП провели обыски в Укравтодоре

Задержание Новака: НАБУ и САП провели обыски в Укравтодоре

В понедельник, 20 июля, сотрудники САП и НАБУ провели обыски в офисах "Укравтодора".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию украинские следователи пообещали предоставить попозже.

Напомним, что…

20 июля 2020 г. польские правоохранители задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Чиновника подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.