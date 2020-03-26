В МОЗ рассказали, как дезинфицировать поверхности, посылки и одежду от COVID-19

Коронавирус может попасть в организм и с принесенных в квартиру предметов

В четверг, 26 марта, в Центре гражданского здоровья Украины решили озаботиться тем, как населению быть с очисткой вещей и предметов, которые попадают в их дома с доставкой еды или просто приносятся из супермаркетов.

Почему инструкцию о борьбе с принесенным в жилье коронавирусом, который еще не попал в организм, решили распространить на энный день карантина, остается загадкой.

Тем не менее, для тех, кто еще не разобрался с новым положением дел, в ЦОЗ издали инфографику о том, что коронавирусы могут жить на поверхностях до пяти дней.

"Сроки нахождения инфекции на поверхности зависят от ее типа, температуры и влажности окружающей среды. В связи с этим рекомендуется ежедневно дезинфицировать предметы, с которыми регулярно происходит контакт, - отметили в ведомстве. - Речь идет о дверных ручках, поручнях, прикроватные тумбочки, каркасы кровати и другую спальную мебель, а также предметы общего пользования. Для этого рекомендуется использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства с 1% хлора. Ванну и унитаз необходимо ежедневно дезинфицировать 1%-м раствором хлора. Одежда и белье можно стирать с порошком в машинке при температуре 90 градусов и тщательно высушивать".

Напомним, в Украине официально зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.