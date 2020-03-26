Глава МОЗ Емец: "Тратить деньги на спасение трупов старше 65 не нужно" (ВИДЕО)
Заблокировавший закупки почти всего нужного для больниц для противодействия коронавирусу мультимиллионер, которого недавно сделали министром здравоохранения Украины, в открытую говорит о своем нежелании бороться за жизни пациентов в возрасте.
По словам Ильи Емца, которому Зеленский и компания вверили заботу о здоровьях людей, население после 65 лет является "трупами".
И тратить средства на их спасение, как утверждает министр, не нужно. С таким заявлением наглухо отбитый чиновник выступил в эфире пророссийского канала "112.Украина".
- Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты – и экспресс, и серологические – были массово доступны для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов.
Какого ватоголовый соратник Богатыревой, Бахтеевой, Амосовой и прочих коррупционных чинуш из системы здравоохранения вообще остается на посту после таких заяв, объяснению вообще не поддается. Для его увольнения в любой демократической стране, где правительство печется о своей репутации, должно было бы хватить лишь провальной работы по противодействию коронавирусной пандемии, чего уж говорить о блокировке закупок ради распила 65 миллионов гривен.
Смотрите видео неадекватных заявлений Емца онлайн (с 15:30):
Напомним, в Украине официально зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.
Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.