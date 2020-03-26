Глава МОЗ Емец: "Тратить деньги на спасение трупов старше 65 не нужно" (ВИДЕО)

Без одного года "труп", Илья Емец

Заблокировавший закупки почти всего нужного для больниц для противодействия коронавирусу мультимиллионер, которого недавно сделали министром здравоохранения Украины, в открытую говорит о своем нежелании бороться за жизни пациентов в возрасте.

По словам Ильи Емца, которому Зеленский и компания вверили заботу о здоровьях людей, население после 65 лет является "трупами".

И тратить средства на их спасение, как утверждает министр, не нужно. С таким заявлением наглухо отбитый чиновник выступил в эфире пророссийского канала "112.Украина".

- Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты – и экспресс, и серологические – были массово доступны для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов.

Какого ватоголовый соратник Богатыревой, Бахтеевой, Амосовой и прочих коррупционных чинуш из системы здравоохранения вообще остается на посту после таких заяв, объяснению вообще не поддается. Для его увольнения в любой демократической стране, где правительство печется о своей репутации, должно было бы хватить лишь провальной работы по противодействию коронавирусной пандемии, чего уж говорить о блокировке закупок ради распила 65 миллионов гривен.

Смотрите видео неадекватных заявлений Емца онлайн (с 15:30):

Напомним, в Украине официально зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.