В Минске "ничего не подписали". Правда ли это? (ОБНОВЛЕНО)

В Минске ничего не подписывали – Яременко

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил о том, что Украина пока не подписывала "формулу Штайнмайера" в Минске. Разбираемся, так ли это.

Об этом политик написал в Facebook.

"Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года" - заявил политик.

2 сентября нардеп озвучил это в Раде.

Отметим, что слова Яременко вполне согласуются с информацией, опубликованной ранее журналистом Валерием Калнышем.

По его словам, на данный момент отсутствует единый документ с подписями всех участников переговоров.

Позже РосСМИ опубликовали пресловутую формулу Штайнмайера со всеми необходимыми подписями, но на разных документах. И обратите внимание на важную деталь: на одной из копий стоит росчерк Кучмы, который ранее якобы пытался протолкнуть Мартину Сайдику (представителю ОБСЕ - прим. ред.) "формулировки 1 сентября".

А если Кучма согласился с формулировками в копии, то он мог согласиться и на оригинал. Имеются все основания полагать, что:

1. Единый документ пока просто решили не опубликовывать.

2. Он в процессе подписания, но с теми же положениями (полный текст читайте здесь).

3. Опубликованные письма и есть тот самый "договор". Как передают РосСМИ, Леонид Кучма будто бы наотрез отказался ставить свою подпись в одном документе с представителями "ЛДНР". И для того чтобы встреча не закончилась ничем, был придуман ход с "формулами по отдельности".

С точки зрения дипломатии, второго президента можно понять. Поставив свою подпись в одном документе с марионетками Кремля, Кучма бы признал их самостоятельной стороной переговорного процесса. А это недопустимо для Украины.

В любом случае, мы стоим на пороге больших перемен и не факт, что они нам понравятся.

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма

Подлинность письма уже подтвердила пресс-секретарь политика Дарка Олифер.

Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов

Представители ОРДЛО Наталья Никонорова и...

...Владислав Дейнего.

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик

Напомним, что ранее украинская сторона настаивала на выполнении двух требований: вывода российских войск и возвращении контроля над границей. Но пойдут ли она это Россия и боевики? Ответ узнаете здесь.

Напомним, Украина подписала "формулу Штайнмайера".