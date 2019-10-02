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Подписание формулы Штайнмайера: РЕАКЦИЯ СЕТИ

09:18
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Подписание Штайнмайера: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Во вторник, 1 октября, представители ТКГ подписали т.н."формулу Штайнмайера". И понравилось это далеко не всем. Собрали для вас самые важные реакции и комментарии в сети.

Украина подписала "формулу Штайнмайера"

Петр Порошенко заявил, что "формула" не укладывается в рамки Минских соглашений и призвал к борьбе.

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А журналист Денис Казанский полагает немного иначе.
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Блогер Юрий Романенко также связал все с Минским процессом.
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Волонтер Мирослав Гай ищет закономерности.
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И говорит, что все было спланированно.
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Журналистка Соня Кошкина также далеко не в восторге.
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Ее коллега Янина Соколова пригрозила Майданом.
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Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук требует объяснений.
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А "слуга народа" Максим Бужанский высмеял оппозицию.
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Главу фракции "ЕС" Ирину Геращенко терзают сомнения.
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