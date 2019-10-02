Подписание формулы Штайнмайера: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Подписание Штайнмайера: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Во вторник, 1 октября, представители ТКГ подписали т.н."формулу Штайнмайера". И понравилось это далеко не всем. Собрали для вас самые важные реакции и комментарии в сети.

Петр Порошенко заявил, что "формула" не укладывается в рамки Минских соглашений и призвал к борьбе.

А журналист Денис Казанский полагает немного иначе.

Блогер Юрий Романенко также связал все с Минским процессом.

Волонтер Мирослав Гай ищет закономерности.