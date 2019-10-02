Подписание формулы Штайнмайера: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Подписание Штайнмайера: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Во вторник, 1 октября, представители ТКГ подписали т.н."формулу Штайнмайера". И понравилось это далеко не всем. Собрали для вас самые важные реакции и комментарии в сети.
Петр Порошенко заявил, что "формула" не укладывается в рамки Минских соглашений и призвал к борьбе.
А журналист Денис Казанский полагает немного иначе.
Блогер Юрий Романенко также связал все с Минским процессом.
Волонтер Мирослав Гай ищет закономерности.
И говорит, что все было спланированно.
Журналистка Соня Кошкина также далеко не в восторге.
Ее коллега Янина Соколова пригрозила Майданом.
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук требует объяснений.
А "слуга народа" Максим Бужанский высмеял оппозицию.
Главу фракции "ЕС" Ирину Геращенко терзают сомнения.
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