Украина подписала "формулу Штайнмайера"

Зеленский согласен с "формулой Штайнмайера"

Во вторник, 1 октября, представители нашей страны в Трехсторонней контактной группе решили документально оформить договорняк с Путиным. При этом никакой ответственности на стране-агрессоре за возможное несоблюдение прописанных пунктов не лежит.

Украина же, напротив, обязуется предоставить "дыре" особый статус, даже в случае сохранения фактического контроля над "ДНР" и "ЛНР" со стороны оккупантов.

Россия юридически имеет статус посредника на переговорах, который никак напрямую к войне "не причастен".

О подписании "формулы Штайнмайера" объявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский, который вскоре поставит свою подпись под документом.

Сегодня же согласовали формулу главари террористических формирований "ДНР" и "ЛНР", а также Леонид Кучма и Борис Грызлов.

Теперь же согласованный в Минске текст покладут на подпись лидерам стран "нормандской четверки". Предусматривает он получение ОРДИЛО особого статуса сразу после закрытия избирательных участков на внеочередных местных выборах.

При этом существуют и договоренности о приостановке активных боевых действий и разведении сил и средств от линии фронта. Однако, судя по последним тенденциям, выборы могут состояться даже не смотря на обстрелы со стороны террористов.

Более того, проведение избирательной кампании на территории, которую контролирует Россия, не может быть адекватным. Особенно с учетом тотального недопуска к работе украинского телевидения и промывания мозгов пропагандой мирным жителям в течение пяти лет.