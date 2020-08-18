В Минск прибыл главарь ФСБ – СМИ

В Минск прибыл главарь ФСБ – СМИ

В Минск мог прибыть глава ФСБ Александр Бортников.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на информацию ресурса Flightradar.

По данным издания, 18 августа лайнер Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы и приземлился в Минске. Предположительно, на борту судна находился глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Эту же информацию сообщают и белорусские СМИ.

"Менее часа назад самолет, которым обычно пользовался директор ФСБ России Александр Бортников, приземлился в Национальном аэропорту Минска", - передает Наша Нива.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина.

Уже на следующий день рунет заполонили фото- и видеоматериалы колонн российской военной техники, движущейся в сторону Беларуси.