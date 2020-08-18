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В Минск прибыл главарь ФСБ – СМИ

Вчера, 22:51
В Минск прибыл главарь ФСБ – СМИ - фото 1
В Минск прибыл главарь ФСБ – СМИ

В Минск мог прибыть глава ФСБ Александр Бортников.

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на информацию ресурса Flightradar.

По данным издания, 18 августа лайнер Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы и приземлился в Минске. Предположительно, на борту судна находился глава ФСБ РФ Александр Бортников.

В Минск прибыл главарь ФСБ – СМИ - фото 204217

Эту же информацию сообщают и белорусские СМИ.

"Менее часа назад самолет, которым обычно пользовался директор ФСБ России Александр Бортников, приземлился в Национальном аэропорту Минска", - передает Наша Нива.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина.

Уже на следующий день рунет заполонили фото- и видеоматериалы колонн российской военной техники, движущейся в сторону Беларуси.

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